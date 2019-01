Μέσα σε 16 λεπτά, ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να αποδείξει την ανωτερότητά του από την ΑΕΛ και να τελειώσει την υπόθεση νίκη στη 15η αγωνιστική της Superleague για να ολοκληρώσει τελικά το ματς με το επιβλητικό 4-0.

Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό του αγώνα με το πρώτο γκολ του Μασούρα με τα «ερυθρόλευκα», μετά από μαγική μπαλιά του Νάτχο και έκαναν το 2-0 με τον Φορτούνη στο 16′, μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Μιράντα σε τράβηγμα μέσα στην περιοχή. Ο ίδιος παίκτης έκανε και το 3-0 στο 44′ για να πετύχει χατ-τρικ στο δεύτερο ημίχρονο και να διαμορφώσει το τελικό 4-0 στο ματς.

Ο Ολυμπιακό ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης» και έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Ποντένσε να μην βγαίνει νικητής το τετ α τετ με τον Κρίστινσον στο 4′, σε αντίθεση με τον Μασούρα στο 8′, ο οποίος και τελείωσε ιδανικά τη «μαγική» μπαλιά του Νάτχο, για το 1-0.

Το γρήγορο γκολ δεν σταμάτησε την ομάδα του Μαρτίνς, η οποία συνέχισε να «πιέζει» και στο 16′, ο Μιράντα κέρδισε πέναλτι σε καθαρό τράβηγμα μέσα στην περιοχή, για να κάνει ο Φορτούνης με πέναλτι το 2-0 και να δώσει… πρόωρο τέλος στο ματς.

Τουλάχιστον όσον αφορά το αποτέλεσμα του αγώνα, αφού οι Πειραιώτες συνέχισαν να επιτίθενται κατά κύματα, για να πετύχουν κι άλλα γκολ. Στο 20′ ο Ποντένσε νικήθηκε ξανά μετά από σόλο, από τον τερματοφύλακα της Λάρισας, ενώ στο 32′ από φανταστική ενέργεια και κάθετη του Φορτούνη, ο Μασούρας πλάσαρε άουτ από καλή θέση.

Ο ίδιος παίκτης αστόχησε και στο 36′ με κεφαλιά, για να έρθει τελικά το 3-0 από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο οποίος έγινε εκτελεστής για να ολοκληρώσει με ιδανικό τρόπο μία κόντρα επίθεση της ομάδας του στο 44′ και να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο 3-0.

Οι σκόρερ της ομάδας μας στο πρώτο μέρος! / Our scorers in the first half!#olympiacos #slgr #OLYAEL pic.twitter.com/cKaYH4OGTM

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 30, 2019