Ολοκλήρωσε τη «μουντιαλική» μετεγγραφή ο Ολυμπιακός, αφού ο Γιασίν Μεριά, που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, με την Εθνική ομάδα της Τυνησίας, βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε από τη Σφαξιέν της πατρίδας του έναντι 2 εκατ. ευρώ, με την ομάδα του Πέδρο μαρτίνς να ελπίζει ότι θα αποτελέσει τη λύση στα αμυντικά προβλήματα που εμφάνισε η ομάδα στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας.

