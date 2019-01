Το… τυπικό σκέλος ολοκληρώθηκε και ο Ζιλ Ντίας φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα και πλέον αποτελεί το νέο μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού.

Ο 23χρονος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία από τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους “ερυθρόλευκους” (η πληροφόρηση που υπάρχει κάνει λόγο για δανεισμό 1,5 χρόνου με οψιόν αγορά από τη Μονακό).

Ο Ζιλ Ντίας στα «ερυθρόλευκα»! / @GilDias31 in the red and white of Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #GilDias #WelcomeGil pic.twitter.com/UG4VmEKhYF

