Ολυμπιακός: «Απαιτούμε από την εξαφανισμένη Πολιτεία να βρεθούν οι δράστες της αθλιότητας»

Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ λέει ΟΧΙ στη βία. Χθες στο Παπαστράτειο κουκουλοφόροι με ρόπαλα και μαχαίρια επιτέθηκαν σε οικογένειες, σε μικρά παιδιά και σε άτομα που παρά τις κινητικές δυσκολίες είναι νικητές της ζωής. Όπως ο Γιάννης. Απαιτούμε από την εξαφανισμένη Πολιτεία, τον λαλίστατο Υπουργό Αθλητισμού, τους αρμόδιους Υπουργούς και την παραδομένη στις ορέξεις των κουκουλοφόρων ΕΛ.ΑΣ. να βρεθούν άμεσα οι δράστες αυτής της αθλιότητας. #Olympiacos #family