Ολυμπιακός: Αποστολή με απουσίες! Πρόβλημα με Σισέ

Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα του με τον Απόλλωνα Σμύρνης, έχοντας ένα νέο πρόβλημα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε εκτός επιλογών τον Παπέ Σισέ, που ανέβασε πυρετό την Κυριακή (03.03.2019). Εκτός –όπως αναμενόταν λόγω τραυματισμών– έμειναν και οι Ελαμπντελαουί, Ντίας, Καμαρά, Βούκοβιτς και Χριστοδουλόπουλος.

Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Αβραάμ, Τοροσίδης, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Γκιλιέρμε, Μασούρας, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. / The squad players selected ahead of the match against Apollon Smyrni FC. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #slgr #APOLOLY #squadlist pic.twitter.com/XhhiMK0yhb

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) March 3, 2019