Την Άρσεναλ στην Ελλάδα ακολούθησε ο παλαίμαχος άσος της ομάδας, Ίαν Ράιτ, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφτεί την Ακρόπολη το πρωί της Πέμπτης (20/2), στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα εμψύχωσης της ομάδας.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (20/2) ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Ίαν Ράιτ. Εκεί συναντήθηκε με αρκετούς φίλους της Άρσεναλ που συνδύασαν την έλευσή τους στην Αθήνα για το ματς με τον Ολυμπιακό, με μια βόλτα στα αξιοθέατα της πόλης. Ο Ράιτ , που βρίσκεται στην Ελλάδας για λογαριασμό του καναλιού, στο οποίο εργάζεται ως τηλεοπτικός σχολιαστής, έστειλε πάντως το μήνυμά του όσον αφορά το βραδινό ματς φωνάζοντας χαρακτηριστικά στην κάμερα του κινητού του: “Πάμε κανονιέρηδες”.

Good morning from Athens 👋🇬🇷@IanWright0‘s got that matchday feeling 😎 pic.twitter.com/mFB9pKz9XG