Ολυμπιακός – Ατρόμητος: Με όλα τα διαθέσιμα «όπλα»

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας ματς πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, χωρίς να σημειωθεί κάποιο απρόοπτο.

Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε την καλύτερη δυνατή αποστολή για το ματς με τους Περιστεριώτες, ανακοινώνοντας 23 ποδοσφαιριστές για την αποστολή (έμειναν εκτός μόνο οι τραυματίες Χριστοδουλόπουλος και Τοροσίδης).

Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Ομάρ, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Γκιγιέρμε, Γιώργος Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο. / The squad players selected ahead of the match against Atromitos FC. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #slgr #OLYATR #squadlist pic.twitter.com/Z3CqwFSygQ

