Ολυμπιακός – Champions League: Κληρώνει στους ομίλους! Πιθανοί αντίπαλοι και γκρουπ δυναμικότητας

Κληρώνει για τα… αστέρια. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε και την Κράσνοντας στα πλέι οφ του Champions League και σήμερα θα δει το όνομα του να βγαίνει από τα μπαλάκια της κλήρωσης των ομίλων της «λαμπερής» διοργάνωσης.

Συνολικά 32 ομάδες θα είναι κληρωθούν, με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ελληνική εκπροσώπηση και θα είναι στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας.

Δείτε τις 32 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα, αλλά και τα γκρουπ δυναμικότητας. Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες δεν μπορούν να κληρωθούν με ομάδες από το ίδιο γκρουπ, ενώ στους ομίλους στους ομίλους δεν γίνεται να βρεθούν δύο ομάδες από την ίδια χώρα.

