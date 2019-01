Ολυμπιακός: Έδωσε Σεμπά! Πάει Σαουδική Αραβία

Έκλεισε αυτό το… κεφάλαιο! Σε συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Σεμπά, έφτασε τελικά ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει υπάρξει, ο Σεμπά έκλεισε στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, υπογράφοντας συμβόλαιο 3,5 ετών.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αλ Σαμπάμπ

📎 Al Shabab has reached an agreement with Olympiacos's sebastião de freitas couto júnior (SEBA) for a three and a half years.#ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/G98DqzmEBU

— Al Shabab Saudi FC (@ShababSaudiFc) January 14, 2019