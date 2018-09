Στην… οικογένεια του Ολυμπιακού ανήκουν και επίσημα ο Ματίας Ναουέλ και ο Ζοσέ Σα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα (03.09.2018) από τους “ερυθρόλευκους”.

Ναουέλ Ματίας Λέιβα καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @Nahuel7Leiva welcome to Olympiacos! #olympiacos #transfer #welcome #NahuelMatíasLeiva #WelcomeNahuelMatías pic.twitter.com/DdPGIx3cMz

Την μετεγγραφή του Ναουέλ στον Ολυμπιακό είχε ανακοινώσει η Βιγιαρεάλ από το Σάββατο. Μάλιστα, το νέο απόκτημα των Πειραιωτών πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση σήμερα το πρωί στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Να θυμίσουμε πως αργά το βράδυ της Κυριακής οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Γιάγια Τουρέ, ο οποίος νωρίτερα είχε γνωρίσει την… αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας τόσο στα γραφεία της ΠΑΕ, όσο και στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Photostory από τη μεταγραφή του Ναουέλ Ματίας Λέιβα στον Ολυμπιακό https://t.co/hBI3jPcGCv / Photostory from the transfer of Nahuel Matías Leiva at Olympiacos https://t.co/AaQRn1kjZA#olympiacos #transfer #welcome #NahuelMatíasLeiva #WelcomeNahuelMatías pic.twitter.com/TvxiL9lENN

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 3, 2018