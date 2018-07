Ολυμπιακός: Είναι επίσημο! Στα ερυθρόλευκα ο Ποντένσε

Έμεινε ελεύθερος από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και πλέον θα φοράει τα ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε στα εξτρέμ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντανιέλ Ποντένσε.

Ο νεαρός Πορτογάλος εξτρέμ βρισκόταν τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με τους “ερυθρόλευκους”.

Η διάρκεια του συμβολαίου του δεν έχει γνωστοποιηθεί (γίνεται λόγος για τριετές ή πενταετές). Η ανακοίνωση της συνεργασίας των δυο πλευρών έγινε μέσω των social media του Ολυμπιακού.

Ντανιέλ Ποντένσε καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Daniel Podence welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #DanielPodence #WelcomeDaniel pic.twitter.com/9uMUZabk72

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 9, 2018