Ολυμπιακός – Ελαμπντελαουί: «Δεν μπορώ να πιστέψω το πως χάσαμε»

Πάνω από 20 χαμένες ευκαιρίες, δοκάρι και κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρους του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός υπερείχε του “δικέφαλου του Βορρά”, αλλά ηττήθηκε μέσα στο “Γ. Καραϊσκάκης” με το αυτογκόλ του Βούκοβιτς.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Βούκοβιτς: «Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Πολλά είναι τα άτομα μέσα από τον Ολυμπιακό που δεν μπορούν να… χωνέψουν αυτή την ήττα”. Μεταξύ τους και ο Ομάρ Ελαμπντελαουί, ο οποίος δεν έκρυψε την πικρία του για τον τρόπο που έχασαν οι Πειραιώτες από τον ΠΑΟΚ, ενώ στάθηκε στο χειροκρότημα του κόσμου που βρέθηκε στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

“Δεν μπορώ να πιστέψω πως χάσαμε αυτό το παιχνίδι! Κυριαρχήσαμε στο ματς και ξεκάθαρα ήμασταν η καλύτερη ομάδα! Έπρεπε να αρπάξουμε τις ευκαιρίες μας! Πολύ απογοητευμένοι αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στα επόμενα παιχνίδια! Το να δούμε τους οπαδούς μας να μένουν και να μας χειροκροτούν αφού χάσαμε σημαίνει πάρα πολλά! Πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη για όλους σας”, αναφέρει με μήνυμά του στα social media ο Νορβηγός μπακ του Ολυμπιακού.

Can’t believe how we lost that game! Dominated the game and clearly the better team! Have to take our chances! Very disappointed but have to focus on the next games!! To see our fans stay and clap for us after we lost meant so much! So much respect and love for you all!🔴⚪️💪🏽 pic.twitter.com/ILg2XultVr

— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) October 1, 2018