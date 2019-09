Παίκτης του Ολυμπιακού είναι κι επίσημα ο Μπρούνο Γκασπάρ. Ο 26χρονος δεξιός μπακ ήρθε χθες (31/8) στην Ελλάδα, πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, οι οποίοι σήμερα (1/9) ανακοίνωσαν την απόκτηση του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Το who is who

Ο Μπρούνο Γκασπάρ είναι γεννημένος στις 21 Απριλίου 1993 στην Έβορα της Πορτογαλίας και αγωνίζεται στη θέση του δεξιού αμυντικού.

Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα, έχοντας αγωνιστεί στη συνέχεια σε Βιτόρια Γκιμαράες, Φιορεντίνα και μέχρι την προηγούμενη σεζόν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Με τους Λουζιτανούς, έχει κατακτήσει το Κύπελλο Πορτογαλίας 2019 και το Σούπερ Καπ της ίδιας χρονιάς.

Έχει αγωνιστεί με την εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας Κ15, Κ16, Κ18 και Κ21, ενώ σε επίπεδο ανδρών, αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας.