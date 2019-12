Την πρώτη του μετεγγραφή στη χειμερινή περίοδο πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Σέρβου δεξιού εξτρέμ Νίκολα Τσούμιτς, διεθνή με την Κ21 της χώρας του, από την Ραντνίσκι Νις.

Ο Νίκολα Τσούμιτς είναι Σέρβος ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 20 Νοεμβρίου 1998 και αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ. Έχει αγωνιστεί ως τώρα στις ομάδες Σλόμποντα Ούζιτσε, Μέταλατς Γκόρνι Μιλάνοβατς και Ραντνίτσκι. Είναι διεθνής με την ομάδα της Σερβίας Κ21.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο παίκτης του Ολυμπιακού, δήλωσε:

“Είμαι ευτυχισμένος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, τον Ολυμπιακό. Μίλησα με τον πολύ καλό μου φίλο, Λάζαρ Ραντζέλοβιτς και μου είπε τα καλύτερα για την ομάδα, τις εγκαταστάσεις και τον κόσμο. Δεν έκανα δεύτερη σκέψη, παρά το γεγονός πως με προσέγγισε ο ΠΑΟΚ για την απόκτησή μου, ενώ είχα ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την καριέρα μου και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των ανθρώπων που με επέλεξαν”.

Νίκολα Τσούμιτς καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Nikola Čumić welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#Olympiacos #Welcome #NikolaČumić #WelcomeNikola pic.twitter.com/4GtSOlD27n

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 19, 2019