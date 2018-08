Ολυμπιακός: Ο Σέλουκ επιβεβαιώνει έμμεσα για Τουρέ! «Πάει σε αντίπαλο της Μπέρνλι»

Πριν λίγες ημέρες ο Ντιμίτρι Σέλουκ έβαλε «φωτιά» στα σενάρια για τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του Γιάγια Τουρέ, αρχικά αναφέροντας ότι είναι έτοιμος να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και κατόπιν ότι περνάει ιατρικά στο Λονδίνο.

Η νέα του ανάρτηση στα social media, όμως, «φωτογραφίζει» ουσιαστικά τον Ολυμπιακό, αφού ο Ουκρανός μάνατζερ έγραψε ότι «μια ομάδα που έπαιξε με την Μπέρνλι τον Αύγουστο», είναι αυτή στην οποία πέρασε ιατρικά και υπογράφει ο 35χρονος Ιβοριανός ποδοσφαιριστής.

Οι ομάδες που έχει αντιμετωπίσει ο αγγλικός σύλλογος εντός Αυγούστου είναι οι Αμπερντίν, Μπουγιουκσεχίρ, Σαουθάμπτον, Γουότφορντ, Φούλαμ, αλλά και ο Ολυμπιακός. Εξ αυτών, στο Λονδίνο εδρεύει η Φούλαμ, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτοί που φέρονται ένα… βήμα από την απόκτησή του.

It's a football club that played against Burnley in August 🤔 https://t.co/eDGeI0EvFf

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) August 30, 2018