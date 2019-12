Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Ευρωπαϊκός “τελικός” στο “Γ. Καραϊσκάκης”

Μια νύχτα «μαγική» και… ερυθρόλευκη θέλουν να ζήσουν απόψε οι φίλοι του Ολυμπιακού! Στην εξέδρα αναμένεται να στηθεί μια απίστευτη γιορτή, αλλά εντός αγωνιστικού χώρο του “Γ. Καραϊσκάκης” οι Πειραιώτες και ο Ερυθρός Αστέρας θα δώσουν μάχη για την παραμονή τους στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που βρίσκεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στα… πόδια του βρίσκεται η τύχη της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA. Οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν μόνο νίκη, προκειμένου να πάρουν την πρόκριση στους “32” του Europa League της νέας χρονιάς.

Το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας θα γίνει σε ένα κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης”, αφού έχει ανακοινωθεί sold out! Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θέλει μόνο νίκη με οποιοδήποτε σκορ απέναντι στον πρωταθλητή Σερβίας, για να βρεθεί στην επόμενη φάση του Europa League και να συνεχίζει να συγκεντρώνει βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι Σέρβοι θα αγωνιστούν στο γήπεδο του Φαλήρου για δύο αποτελέσματα, καθώς τους αρκεί και η ισοπαλία.

Να αναφέρουμε ότι το “τρίποντο” απέναντι στην πρωταθλήτρια Σερβίας θα χαρίσει στον Ολυμπιακό 2.700.000 ευρώ (σ.σ το ποσό που δίνει κάθε νίκη σε όμιλο του Champions Legaue). Επίσης, η πρόκριση στους “32” του Europa League α του δώσει επιπλέον 500.000 ευρώ, ενώ στο… ταμείο του θα μπουν και χρήματα και από το market pool.

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Πορτογάλο τεχνικό, καθώς ο Βαλμπουενά έμεινε εκτός αποστολής, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Αβραάμ Παπαδόπουλου.

Ο Πέδρο Μαρτίνς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα με τους: Σα, Ομάρ, Τσιμικα, Σεμέδο, Παπαδόπουλο ή Μεριά, Γκιγέρμε, Μπουχαλάκη, Κάμαρά, Ποντένσε, Μασούρα, Ελ Αραμπί.

Την αποστολή συμπληρώνουν οι Καραργύρης, Αλέν, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Μπενζιά, Λοβέρα, Ραντζέλοβιτς και Γκερέρο. Εκτός έμειναν ο Βαλμπουενά, όπως και οι παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League.

Ο Ιταλός Ντανιέλε Ορσάτο θα διευθύνει τον αγώνα

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. / The squad players selected ahead of the match against @crvenazvezdafk. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #UCL #OLYCZV #fkcz #czv #zvezda #Football #SquadList pic.twitter.com/ZBFBtCCpKI

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 10, 2019