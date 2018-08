Ολυμπιακός: Φήμες για μετεγγραφικό «μπαμ» με Γιάγια Τουρέ

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει την προσοχή του στον επαναληπτικό με την Μπέρνλι, για τα πλέι οφ του Europa League αλλά στη… μέση υπάρχουν και τα μετεγγραφικά θέματα της ομάδας. Σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, οι “ερυθρόλευκοι” εμπλέκονται με την περίπτωση του Γιάγια Τουρέ!

Ο έμπειρος Ιβοριανός μέσος έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του, Ντιμίτρι Σέλουκ, θα βρει άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μάλιστα, ανέφερε πως ο Τουρέ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στο Λονδίνο και σύντομα θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

🔥🔥🔥 Toure @YayaToure has passed a medical in London. Yaya is close to signing a new contract.

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) August 28, 2018