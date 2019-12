Ολυμπιακός – Γκιγέρμε: Μήνυμα στήριξης από την “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ! pic

Ο Ολυμπιακός θα… χάσει για έναν μήνα τον Γκιγέρμε, τον παίκτη δηλαδή που φέτος είναι μια από τις “κολώνες” της ομάδας, στην πορεία της σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Ο Βραζιλιάνος τραυματίστηκε στο εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης και οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν να δείξουν πως βρίσκονται στο… πλάι του, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ολυμπιακός εύχεται περαστικά στον Γκιγέρμε και του εύχονται ταχεία ανάρρωση.

Γκιλιέρμε περαστικά, σε περιμένουμε γρήγορα και πάλι κοντά μας! / @guitorres91 get well soon, we are waiting for you to return strong!#Olympiacos #Family #GetWellSoon #Guilherme pic.twitter.com/kOeCiJ9wjj

