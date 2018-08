Ολυμπιακός: Η Μπέρνλι το τελευταίο «εμπόδιο» για τους ομίλους του Europa League

Η Μπέρνλι επικράτησε 1-0 της Μπασακσεχίρ στο «Τερφ Μουρ» και σε συνδυασμό με το 0-0 στην Τουρκία πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Europa League.

H αγγλική ομάδα χρειάστηκαν την παράταση για να πάρει το… εισιτήριο, αφού τα 90λεπτα των δύο αγώνων δεν έβγαλαν νικητή (0-0). Η πρόκριση όμως στα πλέι οφ του Europa League πήγε στην Μπέρνλι, αφού κατάφερε να σκοράρει στο 97’ με τον Τζακ Κορκ και να διαμορφώσει το… λυτρωτικό 1-0.

Όσον αφορά τις αναμετρήσεις της με τον Ολυμπιακό, στις 23 Αυγούστου θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα (30/8) στην Αγγλία.

Η ενδεκάδα Μπέρνλι: Χαρτ, Τέιλορ, Βοκς (82′ Γουντ), Μπαρνς (120′ Ταρκόφσκι), Χέντρικ, Γκίμπσον, Γουέστγουντ (82′ Κορκ), Ουάρντ, Λένον (58′ Γκούντμουντσον), Μπάρντσλεϊ, Λονγκ.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η αναμονή για τον Ολυμπιακό έλαβε τέλος αργά το βράδυ της Πέμπτης, καθώς μετά τη διεξαγωγή του επαναληπτικού αγώνα ανάμεσα στην Μπέρνλι και την Μπασακσεχίρ, προέκυψε η αντίπαλος της ομάδας μας για τα play off του UEFA Europa League. Σε δύο παιχνίδια, ο Θρύλος θα κληθεί να αποκλείσει τη βρετανική ομάδα και να προκριθεί στους ομίλους της διοργάνωσης.

Σε ένα μικρό who is who της προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού, στα play off του UEFA Europa League, η Μπέρνλι ιδρύθηκε στις 18 Μαΐου 1882 και αγωνίζεται στο «Turf Moor» του Λάνκασαϊρ, χωρητικότητας 21.401 θεατών. Τα χρώματά της είναι το μπορντό και το γαλάζιο και την περυσινή σεζόν τερμάτισε στην έβδομη θέση του πρωταθλήματος της Premier League. Προπονητής της είναι ο 47χρονος Σον Ντάις.

Το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο στις 23/8/2018 στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον επαναληπτικό στις 30/8. Οι ώρες των αγώνων δεν έχουν οριστεί ακόμα.»