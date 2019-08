Ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει το πρώτο βήμα πρόκριση στους ομίλους του Champions League απέναντι στην Κράσνονταρ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι στο Φάληρο, η ομάδα του Πειραιά έκανε γνωστή την εμφάνιση που θα φορέσουν οι παίκτες του Μαρτίνς αλλά και ο Σα.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την κλασική του «ερυθρόλευκη» εμφάνιση στην αναμέτρηση με τους Ρώσους για τα πλέι οφ του Champions League.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this LEGEND! 👊🏻⚽️⚪️🔴 #Olympiacos #UCL #OLYKRA @ChampionsLeague @FCKrasnodar pic.twitter.com/jjOJhVcgpX

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 21, 2019