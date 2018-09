Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Η ώρα του Τουρέ! Άφησε… κόσμο εκτός ο Μαρτίνς

Έτοιμος για το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό είναι ο Γιάγια Τουρέ, αφού ο Πέδρο Μαρτίνς τον έβαλε στην “ερυθρόλευκη” αποστολή για τον αυριανό (27.09.2018 / 21:30) αγώνα με τον Λεβαδειακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”, για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός συμπεριέλαβε τον Ιβοριανό αμυντικό μέσο στα πλάνα του και αναμένεται να του δώσει χρόνο συμμετοχής, όπως και στον Ματίας Ναουέλ.

Την ίδια ώρα, ο Μαρτίνς άφησε εκτός 18άδας τους Γιαννιώτη, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκα, Μεριά, Βούκοβιτς, Τοροσίδη, Καμαρά, Μπουχαλάκη, Φετφατζίδη, Φορτούνη, Ποντένσε και Γκερέρο, αφού την Κυριακή υπάρχει το εντός έδρας ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ.

Χουτεσιώτης, Σα, Κούτρης, Μιράντα, Μασούρας, Σισέ, Νικολάου, Νάτχο, Ανδρούτσος, Γκιγιέρμε, Ναουέλ, Βρουσάι, Τουρέ, Ξενιτίδης, Φέκκας, Πάρντο, Χασάν, Μάνος

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό! / The squad players selected for the match against Levadiakos FC! 🔴⚪️⚽️#olympiacos #OlyLev #greekcup #squadlist pic.twitter.com/ntBdhtsz6G

