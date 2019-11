Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο στην 11η αγωνιστική της Superleague και τελικά ο Γκιγιέρμε βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι, έχοντας επανέλθει από τη θλάση πρώτου βαθμού στο πόδι του.

Ο Βραζιλιάνος έκανε πολύ γρήγορο… come back στις προπονήσεις και έτσι βρίσκεται μεταξύ των επιλογών του Πέδρο Μαρτίνς για το ματς της Νέας Σμύρνης, από το οποίο θα λείψει αντίθετα, ο Ομάρ Ελαμπντελαουί.

Σα, Αλέν, Καραργύρης, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Σεμέδο, Μπα, Μεριά, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Λοβέρα, Βαλμπουενά, Ποντένσε, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Σουντανί, Ελ Αραμπί, Γκερέρο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο. / The squad players selected ahead of the match against Panionios FC. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #PGSSOLY #Football #SquadList pic.twitter.com/pulGPiqPAf

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2019