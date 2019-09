Ολυμπιακός: Με Μπενζιά και Λοβέρα κόντρα στον Βόλο!

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το σαββατιάτικο (21:30) εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον νεοφώτιστο Βόλο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Superleague 1

O Πέδρο Μαρτίνς δεν έχει νέα αγωνιστικά προβλήματα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να ανακοινώνει τους 22 παίκτες που θα απαρτίσουν την αποστολή. Μέσα σ’ αυτήν βρίσκονται οι Γιασίν Μπενζιά και Μάξι Λοβέρα.

Σα, Αλέν, Τζολάκης, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Σισέ, Μεριά, Παπαδόπουλος, Καμαρά, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Μπενζιά, Μπρούνο, Σουντανί, Ποντένσε, Λοβέρα, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, Γκερέρο.

