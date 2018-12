Ολυμπιακός: Με Χριστοδουλόπουλο κόντρα στον Παναιτωλικό!

Με 20 παίκτες ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού, με τον Πέδρο Μαρτίνς να συμπεριλαμβάνει σε αυτή και τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος έχει επανέλθει από τον τραυματισμό του.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός συμμετείχε στις τελευταίες προπονήσεις στου Ρέντη και πήρε “ψήφο εμπιστοσύνης” από τον προπονητή του, ο οποίος δύσκολα θα τον ξεκινήσει πάντως στο ματς. Εκτός έμεινε αντίθετα για μία ακόμη φορά, ο Γιάγια Τουρέ, που φαίνεται να μην υπολογίζεται πια από τον Πορτογάλο τεχνικό.

Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης, Σα, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιλιέρμε, Ναουέλ, Βρουσάι, Ποντένσε, Γκερέρο και Μάνος.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό. / The squad players selected ahead of the match against Panetolikos FC. 🔴⚪️⚽️#olympiacos #slgr #OLYPAN #squadlist #legend pic.twitter.com/ZjEFAPZJZc

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) December 2, 2018