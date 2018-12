Ολυμπιακός – Μίλαν: “Γονάτισε” τους “ροσονέρι” ο Θρύλος! “Έκσταση” για την πρόκριση στο “Καραϊσκάκης”

Μεγαλειώδης πρόκριση για τον Ολυμπιακό, που νίκησε με 3-1 τη Μίλαν και πήρε το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του Europa League, αφήνοντας εκτός τους Ιταλούς.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Ο Σισέ άνοιξε το σκορ στο 60′ με κεφαλιά, ο Γκιλιέρμε έκανε το 2-0 με τη βοήθεια και του Ζαπάτα, ο οποίος μείωσε στη συνέχεια, για να βρει το τρίτο γκολ πρόκρισης η ομάδα του Μαρτίνς, με τον Φοροτύνη από πέναλτι που κέρδισε ο Τοροσίδης.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Γκερέρο μόλις στο πρώτο λεπτό, αφού ο Ισπανός δεν κατάφερε να νικήσει τον Ρέινα σε τετ-α-τετ μετά από γέμισμα του Σισέ.

Ο ίδιος παίκτης δεν κατάφερε να “απειλήσει” ούτε με κεφαλιά στο 10′, όπως και ο Βούκοβιτς 4 λεπτά αργότερα, στέλνοντας τη μπάλα μακριά άουτ, από καλή θέση.

Στη συνέχεια η Μίλαν ισορρόπησε το παιχνίδι και δημιούργησε τις δικές της ευκαιρίες, με τον Σα να βγαίνει νικητής τόσο απέναντι στον Ιγκουαΐν στο 18′, όσο και κόντρα στον Κουτρόνε στο 21′, αφού ο Ιταλός έκανε αδύναμο σουτ από πλεονεκτική θέση.

Με το ρυθμό του αγώνα να πέφτει στα επόμενα λεπτά, ο Ολυμπιακός έψαξε το γκολ κυρίως από στημένες φάσεις, με τον Φορτούνη να δημιουργεί τη μεγαλύτερη φάση του αγώνα στο 44′, όταν ανάγκασε τον Ρέινα σε σπουδαία απόκρουση, μετά από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος στο 0-0.

Half-time ⌛️ We head into the break with a goalless draw All'intervallo il risultato è fermo sullo 0-0 #OlympiacosMilan #UEL pic.twitter.com/Tj3vMzAWcz

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι “ερυθρόλευκοι” ξεκίνησαν και πάλι πιο δυνατά και ο Φετφατζίδης έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 47′ με ελεύθερο σουτ από το ύψος της περιοχής, ενώ και στη συνέχεια προσπάθησε να “απειλήσει” με μακρινά σουτ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο 60′ όμως, μια “κομπίνα” των παικτών του στο κόρνερ, έφερε τον Ποντένσε σε θέση για γκολ και παρότι το σουτ του Πορτογάλου κόντραρε, ο Σισέ πήρε το “ριμπάουντ” και με κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-0.

Η Μίλαν “απάντησε” με διαδοχικά σουτ των Ιγκουαΐν και Κουτρόνε, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βρήκε και δεύτερο γκολ, με τον Γκιλιέρμε να σουτάρει από μακριά, αλλά τη μπάλα να κοντράρει στον Ζαπάτα και να “κρεμάει” το Ρέινα για το 2-0.

Το “Καραϊσκάκης” πήρε “φωτιά”, αφού οι Πειραιώτες είχαν πλέον σκορ πρόκρισης, όμως αμέσως μετά ο Ζαπάτε “πάγωσε” το γήπεδο, μειώνοντας σε 2-1 με την… πλάτη, μετά από κόρνερ των “ροσονέρι” στο 71′.

Ο Ολυμπιακός δεν τα παράτησε όμως και δικαιώθηκε στο 81′, όταν ο Τοροσίδης κέρδισε πέναλτι σε τράβηγμα μέσα στην περιοχή και ο Φορούνης το εκτέλεσε εύστοχα για το 3-1, το οποίο έμεινε μέχρι το τέλος, χαρίζοντας μια θρυλική πρόκριση στους Πειραιώτες.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελαουΐ, Σισέ, Βούκοβιτς, Κούτρης, Γκιλιέρμε, Καμαρά (79′ Τοροσίδης), Φορτούνης, Ποντένσε (85′ Μπουχαλάκης), Φετφατζίδης (69′ Νάτχο), Γκερέρο.

Μίλαν (Τζενάρο Γκατούζο): Ρέινα, Καλάμπρια, Αμπάτε, Σαπάτα, Ροντρίγκες (85′ Χαλίλοβιτς), Κεσιέ, Μπακαγιόκο, Τσαλχάνογλου, Καστιγιέχο, Κουτρόνε(78′ Λασάλτ), Ιγκουαΐν.

Ολυμπιακός – Μίλαν 3-1! Ραντεβού στην επόμενη φάση! / Olympiacos – AC @acmilan 3-1! See you in the next round!#olympiacos #UEL #OLYMIL @EuropaLeague pic.twitter.com/VUMFl7ADnC

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) December 13, 2018