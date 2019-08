«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη του Ολυμπιακού στο Κράσνονταρ, αφού οι Πειραιώτες έχασαν τον «βράχο» της άμυνάς τους για τον επόμενο μήνα, με τον τραυματισμό του Ρούμπεν Σεμέδο.

Ο Πορτογάλος αμυντικός έχει προλάβει να αποδειχθεί σε… λίρα εκατό για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος θα πρέπει πια να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ευχήθηκε πάντως γρήγορη επιστροφή στον παίκτη, με μήνυμά της στα social media. «Ρούμπεν περαστικά, σε περιμένουμε γρήγορα και πάλι κοντά μας!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Ρούμπεν περαστικά, σε περιμένουμε γρήγορα και πάλι κοντά μας! / Rúben Semedo get well soon, we are waiting for you to return strong! #Olympiacos #Family #GetWellSoon #Semedo pic.twitter.com/OMrW3kTjfY

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 29, 2019