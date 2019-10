Ολυμπιακός – Μπάγερν: Ο Νόιερ “ελευθέρωσε” την Ακρόπολη και… “κατέλαβε” τον Πειραιά

Ο τρόπος που επέλεξε να προαναγγείλει το αποψινό ματς με τον Ολυμπιακό η Μπάγερν ενόχλησε έναν Έλληνα χρήστη του twitter “πράσινων” αισθημάτων.

Ολυμπιακός – Μπάγερν: Ο Νόιερ “κατέλαβε” την Ακρόπολη! (pic)

Μετά τις απαραίτητες… γεωγραφικές διορθώσεις, που επιμελήθηκε ο ίδιος ο χρήστης και ασπάστηκαν οι Βαυαροί, ο Νόιερ “έφυγε” από την Ακρόπολη και “εμφανίστηκε” στο λιμάνι του Πειραιά…

Apologies for our mistake in today’s matchday graphic, and thank you to @TrueHis51033599 for helping us fix it! 🇬🇷 #MiaSanMia pic.twitter.com/m6mkTgAXfi

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 22, 2019