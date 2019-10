Ολυμπιακός – Μπάγερν: Οι Βαυαροί αναχώρησαν με όλα τους τα “αστέρια”! video

Το… δρόμο για την Ελλάδα πήρε το πρωί της Δευτέρας (21.10.2019) η Μπάγερν Μονάχου, ενόψει της αυριανής της αναμέτρησης στην έδρα του Ολυμπιακού.

Ο Νίκο Κόβατς “έβαλε” στο πούλμαν της Μπάγερν -που μετέφερε την αποστολή στο αεροδρόμιο του Μονάχου- όλα του τα “αστέρια”, αφήνοντας… πίσω μόνο τον τραυματία, Νίκλας Ζούλε.

Ο Κροάτης προπονητής επέλεξε 19 παίκτες για την αποστολή των Βαυαρών, από τους οποίους θα… κοπεί ο τρίτος τερματοφύλακας.

Νόιερ, Ούλραϊχ, Φρουχτλ, Παβάρ, Τιάγκο, Μαρτίνεθ, Λεβαντόφσκι, Κουτίνιο, Πέρισιτς, Μπόατενγκ, Γκορέτσκα, Ντέιβις, Ερναντέζ, Γκνάμπρι, Τολισό, Μίλερ, Αλάμπα, Κομάν, Κίμιχ.

Our squad for the trip to Greece 🔴#MiaSanMia #OLYFCB #SuitedbyBoss pic.twitter.com/DafwKoPEsS

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 21, 2019