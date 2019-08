Ο Μιγκέλ Καρντόσο είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στον αγώνα ρεβάνς με τη Μπασακσεχίρ για τα προκριματικά του Champions League και το γεγονός επιβεβαιώθηκε με τον Πορτογάλο να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για το ματς.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού επέλεξε 22 παίκτες για το ματς και ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Λεονάρντο Κούτρης, ο οποίος είχε μείνει στο περιθώριο το τελευταίο διάστημα, με την αποχώρησή του από την ομάδα να θεωρείται δεδομένη μέχρι πριν λίγες ηυμέρες.

Σα, Καραργύρης, Αλέν, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Σισέ, Παπαδόπουλος, Μεριά, Τοροσίδης, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Ποντένσε, Γιώργος Μασούρας, Μπρούνο, Βαλμπουενά, Ανδρούτσος, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο, Ελ Αραμπί, Κούτρης, Καμαρά.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπασακσεχίρ. / The squad players selected ahead of the match against @ibfk2014. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #UCL #OLYIBFK #Squadlist @ChampionsLeague pic.twitter.com/WgvZJ1TO9B

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 12, 2019