Ολυμπιακός – Μπασακσεχίρ: Οι ημέρες και ώρες για τα μεταξύ τους παιχνίδια

«Κλείδωσαν» οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων Ολυμπιακός – Μπασακχσεχίρ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στην Τουρκία στις 7 Αυγούστου κι ώρα Ελλάδας 20:45. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 13 Αυγούστου κι ώρα Ελλάδας 21:30.

Ο νικητής θα κάνει ακόμα ένα βήμα για την είσοδο στους ομίλους της κορυφαίος διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι ημερομηνίες των δύο παιχνιδιών κόντρα στην Μπασακσεχίρ! / The dates of the two games against @ibfk2014! #olympiacos #UCL #OLYIBFK #IBFKOLY pic.twitter.com/xRae1Uh4qw

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 31, 2019