Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:00, Novasports 2, newsIt.gr) την Μπέρνλι, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ του Europa League. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στους ομίλους της διοργάνωσης.

Στην αναμέτρηση με την αγγλική ομάδα, οι Πειραιώτες θα φορέσουν την ερυθρόλευκη ριγωτή φανέλα, όπως αποκάλυψαν οι άνθρωποι της ομάδας μέσω των social media. Από την πλευρά του, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ανδρέας Γιαννιώτης, θα φορέσει πορτοκαλί εμφάνιση.

Τα χρώματά μας για απόψε. Φορέστε και σεις την ερυθρόλευκη και γίνετε ξανά ο 12ος παίκτης μας! / Our team’s colors for tonight! You our fans, wear as well our red and white jersey and become yet again our 12th player!#olympiacos #UEL #OlyBur #matchday #legend #OlympiakeMaziSou pic.twitter.com/q4cZjoZxKF

