Ολυμπιακός – Μπέτις: Να μπει με το… δεξί στο Europa League

Μια πολύ σημαντική αναμέτρηση δίνει απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Μπέτις, για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο τη νίκη, αφού γνωρίζουν πως η ισπανική ομάδα μαζί με τη Μίλαν θα είναι οι ομάδες που θα προσπαθήσουν να τον εμποδίσουν να πάρει το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το «δεξί», κάτι που έχει να πετύχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση από το 2014, όταν και επικράτησαν με 3-2 της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι πρεμιέρες δεν είναι το δυνατό σημείο των «ερυθρόλευκων», καθώς μετράνε 4 νίκες, 4 ισοπαλίες και 11 ήττες.

Απέναντι σε ισπανικές ομάδες, ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστεί στην πρεμιέρα ομίλων έξι φορές μετρώντας μία νίκη, δύο ισοπαλίες, ενώ έχει ηττηθεί τρεις φορές. Αξιοσημείωτο το παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης το 1999 όταν και ήρθε ισόπαλος με 3-3!

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναμένεται να είναι γεμάτο, μιας και έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια. Με τον κόσμο στο πλευρό του, ο Μαρτίνς προβληματίζεται για την 11άδα, καθώς, όπως δήλωσε και ο ίδιος, αναμένεται να κάνει κάποιες αλλαγές.

This time tomorrow, our home, our "castle"! 😍/ Τέτοια ώρα αύριο, το κάστρο μας θα είναι γεμάτο! #Olympiacos #UEL #karaiskaki #WeKeepOnDreaming @EuropaLeague pic.twitter.com/tDa2qMVJFD

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 19, 2018