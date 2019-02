Ολυμπιακός – Ντιναμό Κιέβου: Να κάνει ένα «καθαρό» βήμα πρόκρισης

Ένα “καθαρό” βήμα για την πρόκριση του στους “16” του Europa League θέλει να κάνει απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός καλείται να… ξεχάσει τόσο την ήττα του στην Τούμπα, όσο και την επική νίκη του επί της Μίλαν, να φορέσει ξανά το “ευρωπαϊκό του κοστούμι” και να πάρει τη νίκη με “καθαρό” σκορ, που θα του δώσει τεράστιο πλεονέκτημα, ενόψει του επαναληπτικού στην Ουκρανία.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έχει κρατήσει αήττητο το γήπεδό της και ελπίζει πως με τη βοήθεια του κόσμου της (έχει ανακοινωθεί sold out) θα καταφέρει να… χαρεί και να συνεχίσει την πορεία της στο θεσμό.

Όσον αφορά την ενδεκάδα, o Μαρτίνς αναμένεται να κάνει 4 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, την ώρα που… στη γωνία υπάρχει το “μεγάλο” ματς με την ΑΕΚ. Ο Τσιμίκας θα πάρει τη θέση του Κούτρη, ο Καμαρά του Νάτχο, ο Ντίας του Χριστοδουλόπουλου και ο Χασάν του Γκερέρο.

