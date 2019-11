Επίσημη έγινε η κλήση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στην Εθνική του Μαρόκο καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας Βαλχίντ Χαλίλχοτζιτς για τα ματς με Μαυριτανία (15/11) και Μπουρούντι (19/11) για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν μέχρι στιγμής με τους “ερυθρόλευκους” έχοντας σημειώσει 7 γκολ σε 15 συμμετοχές και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να επιστρέψει στην εθνική του ομάδα.

🇲🇦 BREAKING:

Vahid Halilhodzic has called up 24 players for #AFCON2021 qualifiers against Mauritania and Burundi. Sofiane Boufal, Omar El Kaddouri and Youssef El Arabi return, while Selim Amallah and Yahya Jabrane could have their debut. pic.twitter.com/SitXho72Au

— Maghrib Foot (@MaghribFoot) November 7, 2019