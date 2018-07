Ολυμπιακός: Ολοκληρώνεται το deal με Λίβερπουλ για Μάρκοβιτς!

Στον Ολυμπιακό αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Λαζάρ Μάρκοβιτς, αφού οι «ερυθρόλευκοι» είναι κοντά στη συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα.

Ο διεθνής Σέρβος εξτρέμ, είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τα «λιοντάρια» τη σεζόν 2013-14, όντας μόλις 19 ετών, αναγκάζοντας τους «ρεντς» να καταβάλλουν 20 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Στο Άνφιλντ όμως δεν κατάφερε ποτέ να δικαιολογήσει αυτά τα χρήματα. Μετά από 4 δανεισμούς σε Φενέρμπαχτσε, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Χαλ και Άντερλεχτ, εκτιμάται ότι θα μείνει ελεύθερος για να υπογράψει στους Πειραιώτες.

Το γεγονός αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος του γαλλικού Canal Plus, Ρομέν Κολέ-Γκοντάν, με τα αγγλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο λίγο αργότερα, για «τελειωμένη» υπόθεση, αποχαιρετώντας τον 24χρονο εξτρέμ.

