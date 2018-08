Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε το «μπαμ» με Νάτχο! «Να έχουμε μόνο επιτυχίες» video

Ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε τα ιατρικά και υπέγραψε. Ο Μπίμπαρς Νάτχο αποτελεί το νέο απόκτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους “ερυθρόλευκους” να τον… καλωσορίζουν στην ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος Ισραηλινός μέσος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στο 1 εκατ. ευρώ.

Ο Νάτχο έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στην οποία αγωνίστηκε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, “γράφοντας” 142 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 28 τέρματα και δίνοντας 24 ασίστ.

Μπίμπαρς Νάτχο καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @BibarsNatcho welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #BibarsNatcho #WelcomeBibars pic.twitter.com/7xFbfDYt0F

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 6, 2018