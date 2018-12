Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Ανέβηκε δεύτερος! Έχασε ένα “τσουβάλι” γκολ

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Οι Ποντένσε (11′), Γκερέρο (25′) σκόραραν για την ομάδα του Μαρτίνς, που έπιασε τρομερή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Έδειξαν.. χαλάρωση στην επανάληψη οι “ερυθρόλευκοι” που έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ (20 συνολικά, από τις οποίες οι 15 στο τέρμα).

Δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, ο Καμαρά μείωσε στο 2-1 (70′), στη μοναδική τελική του Παναιτωλικού στο δεύτερο ημίχρονο! Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Χαντάκια στο 53′.

Η αναμέτρηση είχε από τα πρώτα της λεπτά μια… αναμενόμενη εικόνα. Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας και ο Παναιτωλικός αμύνθηκε, κοιτάζοντας να “χτυπήσει” στις αντεπιθέσεις. Ο Ποντένσε πήρε πολλές προσπάθειες από τη δεξιά πλευρά και στο 11′ είδε την τύχη να του χαμογελά. Ο Πορτογάλος βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή και πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε στα πόδια του Άργκους, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Κυριακίδη για το 1-0.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς και να κερδίσει μέτρα προς την περιοχή του Σα (μπλόκαρε εύκολα το μακρινό σουτ του Μοράρ στο 16′) αλλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έφτασε και σε δεύτερο γκολ. Στο 27′ ο Φορτούνης εκτέλεσε το φάουλ με γέμισμα στην περιοχή, ο Βούκοβιτς πήρε την κεφαλιά και “σέρβιρε” στον Γκερέρο, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Ο αμυντικός των Πειραιωτών φάνηκε να είναι -ελάχιστα- σε θέση οφσάιντ στην κεφαλιά που έκανε.

Οι σκόρερ της ομάδας μας στο πρώτο ημίχρονο! / Our team’s scorers in the first half! 🔴⚪ 🙌#olympiacos #slgr #olypan pic.twitter.com/okaNEBspeC

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) December 3, 2018