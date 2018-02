Ολυμπιακός – Πανιώνιος LIVE

Φρένο στην… κατηφόρα θέλει να βάλει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γκαρθία υποδέχεται τον Πανιώνιο για την 22η αγωνιστική της Superleague, με τη νίκη να είναι μονόδρομος. Η τελευταία φορά που οι Πειραιώτες χαμογέλασαν ήταν στις 21 Ιανουαρίου στο 3-0 επί της Ξάνθης στο Καραϊσκάκη. Εάν δεν κερδίσουν ούτε τον Ιστορικό, τότε θα μείνουν χωρίς νίκη για ένα μήνα!

Ο Ολυμπιακός καλείται να πάρει τους τρεις βαθμούς κόντρα στην ομάδα της Νέας Σμύρνης, καθώς αν ισχύσει η ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών, ο Ατρόμητος θα ξεπεράσει τους Πειραιώτες στη βαθμολογία. Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος δίνει τη δική του μάχη για την πεντάδα.

Προτό, Ελαμπντελαουί, Μποτία, Νικολάου, Χατζισαφί, Ζιλέ, Ταχτσίδης, Οτζίζα, Μάριν, Μιραλάς και Ανσαριφάρντ είναι οι έντεκα που επέλεξε ο Όσκαρ Γκαρθία στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Χουτεσιώτης, Ίγκορ, Κούτρης, Ένχελς, Μαρτίνς, Ανδρούτσος και Τζούρτζεβιτς. Εκτός 18άδας έμειναν οι Ίβουσιτς και Βέργος.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο. / The line-up for today's match against Panionios FC. #olympiacos #OLYPGSS #slgr #superleaguegreece #legend #MiaGro8ia #football #lineup pic.twitter.com/yQUyvDK7QS

