Ολυμπιακός – Πανιώνιος: Με σημαντικές απουσίες οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο με αρκετές απουσίες, αφού από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Όσκαρ Γκαρθία λείπουν τα ονόματα των Σισέ, Φορτούνη και Σεμπά.

Οι τρεις παίκτες δεν κατάφεραν να αποθεραπευτούν κι έτσι δεν θα δώσουν το “παρών” στον αγώνα του “Γ. Καραϊσκάκης”, όπως και οι τιμωρημένοι Πάρντο και Ρομαό.

Στην αποστολή βρίσκεται ο Ταχτσίδης που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν, αλλά και ο Βέργος.

Χουτεσιώτης, Ίβουσιτς, Προτό, Ιγκόρ, Μποτία, Ελαμπντελαουί, Χατζισαφί, Κούτρης, Ένχελς, Νικολάου, Ταχτσίδης, Οτζίτζα, Μάριν, Ζιλέ, Μαρτίνς, Ανδρούτσος, Τζούρτζεβιτς, Μιραλάς, Ανσαριφάρντ, Βέργος.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο. / The players selected for the match against Panionios FC.#olympiacos #OLYPGSS #slgr #superleaguegreece #karaiskaki #legend #MiaGro8ia #squadlist pic.twitter.com/TGR6qmZJTs

