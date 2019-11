Λίγες ημέρες μετά την κακή του εμφάνιση στο Λονδίνο, ο Γιασίν Μεριά είδε το όνομα του να βγαίνει από τις επιλογές του Πέδρο Μαρτίνς για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Το όνομα του Τυνήσιος αμυντικού δεν βρίσκεται στα 21 που ανακοίνωσε ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε εκτός και τους Λοβέρα, Μπενζιά, Γκασπάρ, Μάρκοβιτς, καθώς και τους Σισέ, Χριστοδουλόπουλο και Φορτούνη.

Αντιθέτως, στην αποστολή του Ολυμπιακού επέστρεψαν οι Μπα και Κούτρης. Πριν από τη σέντρα, ο Μαρτίνς θα πρέπει να “κόψει” τρεις από τους 21 για να συγκροτηθεί η τελική 18άδα.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK FC. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #Football #SquadList pic.twitter.com/D83KE3euby

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 30, 2019