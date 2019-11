Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ, Σανθ Χάκομπο, που πλέον είναι προπονητής τερματοφυλάκων στο “δικέφαλο του Βορρά” έστειλε το δικό του μήνυμα για το ντέρμπι κορυφής, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (1/12) στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Ο Ισπανός προχώρησε σε ανάρτηση video στο Twitter στο οποίο απεικονίζεται η “φλεγόμενη” Τούμπα από παλιότερο ντέρμπι με τον Ολυμπιακός ενώ έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα “Ας το κάνουμε ξανά ΠΑΟΚ”.

Δείτε το σχετικό video

Lets do it again @PAOK_FC 🖤⚽️🖤 https://t.co/28gaYoDJhO pic.twitter.com/7IUkfyWcHK

— Jacobo Sanz (@JacoboSanz2) November 30, 2019