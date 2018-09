Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα: «Ερυθρόλευκο» πάρτι με 5άρα και… καλεσμένο τον Τουρέ!

Μετά την υποδοχή του Γιάγια Τουρέ στο Πασαλιμάνι, οι φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν μαζί με τον Ιβοριανό σούπερ σταρ, στο γήπεδο «Καραϊσκάκης» για το παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα και οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς δεν τους απογοήτευσαν, στήνοντας το δικό τους «πάρτι» μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Με επιθέσεις κατά… κύματα μπροστά από την εστία του Βελλίδη, βρήκαν τελικά το γκολ με τον Ομάρ από ασίστ του Καμαρά στο 33′ και έκαναν γρήγορα και το 2-0 με πέναλτι που εκτέλεσε ο Φορτούνης, μετά από χέρι του Τζημόπουλου.

Με ένα δοκάρι (Φετφατζίδης 46′) και ένα γκολ (Ποντένσε 55′) στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου δε, οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν νωρίς τέλος στο ματς, όμως στα τελευταία λεπτά του αγώνα έκαναν ένα νέο… ξέσπασμα προς τέρψιν και των οπαδών τους, σκοράροντας ακόμη δύο φορές, με εκπληκτική προσπάθεια του Γκερέρο και ωραίο σουτ του Μεριά.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο ματς και έχασε την πρώτη του ευκαιρία μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Ποντένσε να τελειώνει με «αδύναμο» σουτ ωραία επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του. Η επόμενη μεγάλη φάση για την ομάδα του Μαρτίνς ήρθε στο 18΄με τον Μπουχαλάκη να σεντράρει με εντυπωσιακό τρόπο και τον Γκερέρο να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά.

Στο 31′ ο Φορτούνης δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά δύο λεπτά μετά, το σκορ άνοιξε για τους «ερυθρόλευκους». Ένα τρομερό γέμισμα του Καμαρά, έστειλε τη μπάλα απευθείας στο κεφάλι του Ομάρ, που είχε προωθηθεί και προλαβαίνοντας την κακή έξοδο του Βελλίδη, έκανε το 1-0.

Στο 38′ ο Φορτούνης έψαξε το 2-0 με νέα εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, αλλά η μπάλα πέρασε μόλις άουτ. Ό,τι δεν κατάφερε από φάουλ όμως, το βρήκε από τη βούλα του πέναλτι. Ένα χέρι του Τζημόπουλου μέσα στην περιοχή, θεωρήθηκε πέναλτι και στο 40′ ο αρχηγός των Πειραιωτών διαμόρφωσε το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου.

2 ⚽️ στο πρώτο ημίχρονο! Πάμε Θρύλε! / 2 ⚽️ at first half! Go Olympiacos!#olympiacos #OlyPas #slgr pic.twitter.com/uBqbibMuZF

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 2, 2018