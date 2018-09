Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα: Χωρίς Χασάν, Ανσαριφάρντ και Πάρντο

Με μοναδικούς επιθετικούς τους Γκερέρο και Μάνο, θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός τον ΠΑΣ Γιάννινα για; τη δεύτερη αγωνιστική της Superleague.

Ο υπό παραχώρηση Ανσαριφάρντ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Γιαννιώτες, όπως και ο Χασάν ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αιμάτωμα που έχει από το ματς με την Μπέρνλι. Στην “ερυθρόλευκη” αποστολή δεν βρίσκεται ούτε ο Πάρντο.

Γιαννιώτης, Χουτεσιώτης, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Βούκοβιτς, Κούτρης, Μιράντα, Μασούρας, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος. Γκιγιέρμε, Βρουσάι, Ποντένσε, Γκερέρο, Μάνος.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. / The players selected for the match against PAS Giannina FC.#olympiacos #OlyPas #slgr #superleague #squadlist pic.twitter.com/eeBNf49AAZ

