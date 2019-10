Ολυμπιακός: «Σφαγή» για Ποντένσε! Άρσεναλ και Σεβίλλη εξετάζουν τον Πορτογάλο

Σε μετεγγραφή ρεκόρ αναμένεται να προχωρήσει ο Ολυμπιακός, αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα από Αγγλία και Ισπανία, που θέλουν τις Άρσεναλ και Σεβίλλη στο… κατόπι του Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε εξαιρετικό ματς στο Champions League κόντρα στην Τότεναμ, γεγονός που τον τοποθέτησε ψηλά στη μετεγγραφική λίστα των «κανονιέρηδων» του Λονδίνου.

Την ίδια ώρα και η μέχρι πρότινος πρωτοπόρος του ισπανικού πρωταθλήματος φημολογείται ότι εξετάζει την περίπτωση του διεθνούς εξτρέμ, γεγονός που είναι ικανό να «εκτοξεύσει» μαι πιθανή μετεγγραφή του. Οι Πειραιώτες μάλιστα, εκτιμάται ότι θα αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις από ένα ποσό της τάξης των 25-30 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα μια μετακίνηση – ρεκόρ για το σύλλογο.

Arsenal are targeting an Olympiakos winger Daniel Podence, valued at €25m, according to reports in Greece. Find out more here… #AFC https://t.co/muvf2NXCxY pic.twitter.com/jUfVEwaEgQ

— Gooner News (@goonernews) October 16, 2019