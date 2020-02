Ο Χιλάλ Σουντανί αποχώρησε τραυματίας πριν συμπληρωθεί το πρώτο 10λεπτο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και φαίνεται ότι τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν για τον μεσοεπιθετικό του Πειραιά.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ζημιά στον χιαστό του ποδοσφαιριστή και ο ίδιος έγραψε στο insatagram: «Δυστυχώς είναι άσχημα τα νέα για τον τραυματισμό μου, θα επιστρέψω όμως πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας».

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο παίκτης θα μείνει για καιρό εκτός, με τον Πέδρο Μαρτίνς να χάνει έναν ακόμη εξτρέμ, μετά τη μετεγγραφή του Ποντένσε και τον –λιγότερο σοβαρό τελικά– τραυματισμό του Ραντζέλοβιτς.

Unfortunately bad news about my injury, i will come back even stronger thank you all for yours messages 🙏❤️ pic.twitter.com/VnzA6yR4nL