Ολυμπιακός: Στην αποστολή για τη Λαμία οι Μορ και Καφού!

Τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λαμία (Τρίτη, 18:00). Ο Πέδρο Μαρτίνς γύμνασε τους παίκτες του το πρωί και στη συνέχεια ανακοίνωσε την αποστολή για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά η αποστολή:

Αλέν, Τζολάκης, Καραργύρης, Τοροσίδης, Γκασπάρ, Μαρτίνης, Σισέ, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπέλιτς, Καμαρά, Ξενιτίδης, Καφού, Μορ, Μασούρας, Λοβέρα, Ραντζέλοβιτς, Φορτούνης, Σουντανί, Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία. / The squad players selected ahead of the match against PAS Lamia.🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #LAMOLY #GreekCup #Football #Squadlist pic.twitter.com/BDzhQlBABp

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 3, 2020