Ολυμπιακός: Στην Νότιγχαμ καταλήγει ο Ανσαριφάρντ!

Ο Καρίμ Ανσταριφάρντ είχε ενημερωθεί από την αρχή του καλοκαιριού ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα, όμως δεν κατάφερε να βρει μία πρόταση που θα τον ικανοποιούσε και έτσι ο Ολυμπιακός τον προόριζε μαζί με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Παρότι όμως ο Έλληνας μέσος ανακοινώθηκε από την αγγλική ομάδα εδώ και αρκετές ημέρας, η μετεγγραφή του Ιρανού επιθετικού φάνηκε να «κολλάει», με δημοσιεύματα από την Τουρκία να κάνουν λόγο για προσύμφωνο του παίκτη με τη Γαλατασαράι.

Τελικά όμως, φαίνεται ότι τίποτα δεν θα αλλάξει για το άμεσο μέλλον του πρώην πια ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, αφού σύμφωνα με τη Nottingham Post, έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία για την απόκτησή του και άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί από την ομάδα της Τσάμπιονσιπ.

From https://t.co/43QOHuvGNo: Striker Karim Ansarifard 'has agreed a deal with #nffc' #olympiacos https://t.co/0TODVkmKVN

