Ένα από τα ονόματα εξτρέμ που έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό και έχουν ξεχωρίσει οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτό του Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος και έκανε εξαιρετική σεζόν πέρυσι με τη φανέλα της Μορεϊρένσε, ως δανεικός από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός είχε 8 ασίστ σε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, ενώ είναι και διεθνής με τους «μικρούς» της Εθνικής Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με τα εγχώρια δημοσιεύματα λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ήδη «προχωρήσει» τη συγκεκριμένη μετεγγραφή, με τη μορφή του δανεισμού από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όμως το ίδιο αναφέρουν και τα αγγλικά Μέσα για τη… Νότιγχαμ. Με βάσει τις πληροφορίες από το Νησί, ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι ένας από τους παίκτες που εξετάζουν στη Φόρεστ για την επίθεση της ομάδας.

All you need to know about Daniel Podence, the 60m euros-rated free agent linked with Forest #nffc https://t.co/7fu7oM67wS

— NottinghamshireLive NFFC (@NFFC_live) June 29, 2018