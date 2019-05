Ολυμπιακός – Βαλμπουενά: Ανακοινώθηκε ο Γάλλος! Με Μαρινάκη οι υπογραφές! pics

Την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού, Ματιέ Βαλμπουενά, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (27.05.2019) η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Βαλμπουενά έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε, ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και επισημοποίησε τη συμφωνία του με τους “ερυθρόλευκους”.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που πόσταρε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαλμπουενά υπέγραψε στους Πειραιώτες, έχοντας στο πλάι του τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Το «παρών» στη διαδικασία έδωσε και ο Κριστιάν Καρεμπέ.