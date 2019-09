Ολυμπιακός – Βόλος: Σαν… τυφώνας! «Τεσσάρα» πριν από την Τότεναμ

Άνοιξε την… όρεξη του κόσμου του με την εικόνα που είχε μετά το 70′. Ο Ολυμπιακός “σκότωσε” τον Βόλο μέσα στο “Γ. Καραϊσκάκης” (5-0) και έφτιαξε την ψυχολογία του ενόψει της πρεμιέρας του στους ομίλους του Champions League, κάνοντας με εντυπωσιακό τρόπο το 3×3 στη Superleague 1.

Σταθερός για μια ακόμα αναμέτρηση ο Γκιγιέρμε. Ο Ισπανός ήταν αυτός που… άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη, από ασίστ του Βαλμπουενά. Σκόραραραν δυο από τις αλλαγές του Μαρτίνς (Γκερέρο – Σουντανί). Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν ξέχασαν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται στη… γωνία, φωνάζοντας σχετικά συνθήματα.

Με το ξεκίνημα του αγώνα, η μπάλα βρισκόταν διαρκώς στα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού. Το γκολ φάνηκε πως δεν θα αργούσε να επιτευχθεί. Στο 11’ο Γκαραβέλης έδιωξε σε κόρνερ το φαλτσαριστό σουτ του Βαλμπουενά. Ο Γάλλος εκτέλεσε το κόρνερ που προέκυψε, ο Γκιγέρμε πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο του ματς, αλλά στη μοναδική στιγμή που έκανε λάθος, παραλίγο να δεχθεί την ισοφάριση. Ύστερα από γύρισμα από τα αριστερά, ο Κούτρη έκανε «τσαφ» και έδωσε στο πιάτο την μπάλα στον Μουνίθ που έπιασε δυνατό σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Σα.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός “άγγιξε” το 2-0. Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε ένα φάουλ ο Μυστακίδης έπιασε γυριστή κεφαλιά και η μπάλα πήγε στο οριζόντιο με την παρέμβαση του Γκαραβέλη. Ο Βόλος δεν περιορίστηκε σε καθαρά αμυντικό παιχνίδι, με τον Μουνίθ να βρίσκει κενά στην αριστερή πτέρυγα και να βγάζει μπαλιές. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αρκετά, οι “ερυθρόλευκοι” έδειξαν… φλύαροι και οι φιλοξενούμενοι αρκετά αξιόμαχοι.

Ο Βόλος έδειξε καλά στοιχεία στο πρώτο μέρος και ήταν αυτός που είχε την πρώτη φάση στην επανάληψη. Ο Ζοάο ανάγκασε στο 50′ να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση. Η άνοδος όμως του Ραντζέλοβιτς, ήρθε να προστεθεί στην σταθερή παρουσία του Γκιγέρμε και έδωσε και πάλι στον Ολυμπιακό τα… ηνία του ματς. Ένα λεπτό μετά την αλλαγή του Σέρβου, ήρθε το 2-0 των “ερυθρόλευκων”. Ο Ποντένσε έδωσε στον Βαλμπουενά, που μέσα από την περιοχή γύρισε -με τη βοήθεια κόντρας- για τον Ελ Αραμπί που από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Πέδρο Μαρτίνς προχώρησε στη δεύτερη αλλαγή του, βάζοντας στο ματς τον Γκερέρο στο 74′. Ο Ισπανός επιθετικός τον δικαίωσε πέντε λεπτά αργότερα, κάνοντας το 3-0 με όμορφο σουτ. Το 4-0 διαμορφώθηκε στο 83′. ο Κινητικότατος για ένα ακόμα παιχνίδι, Ποντένσε, ανατράπηκε από τον Λύραντζη, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι και απέβαλε τον παίκτη του Βόλου και ο Βαλμπουενά εκτέλεσε εύστοχα από τα… 11 βήματα. Το τελικό 5-0 “γράφτηκε” στο 90+3′ με την τρίτη αλλαγή του Πορτογάλου τεχνικού, τον Σουντανί (το πρώτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα).

Το συναίσθημά σου όταν σκοράρεις το πρώτο "ερυθρόλευκό" σου γκολ! / That #feeling when you have scored your first red and white #goal!#Οlympiacos #Slgr #OLYVOL pic.twitter.com/IOiDrgK3gm

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 14, 2019